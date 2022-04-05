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جديد المحليات > لاستعراض وفرة السلع الغذائية الأساسية.. “الفضلي” يرأس اجتماعاً بمشاركة وزير “التجارة”
05/04/2022   10:34 م

لاستعراض وفرة السلع الغذائية الأساسية.. “الفضلي” يرأس اجتماعاً بمشاركة وزير “التجارة”

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عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة عبدالرحمن الفضلي، اجتماعها الدوري العاشر (عن بعد)، بمشاركة وزير التجارة ماجد القصبي، ونائبة وزير التجارة إيمان المطيري.

واستعرضت اللجنة تطورات وفرة السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة في ضوء ما تشهده أسواق الغذاء العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وثمّن وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير التجارة الجهود المبذولة من كافة الجهات الأعضاء باللجنة، والتي ساهمت بوفرة إمدادات الغذاء ووفرة السلع الغذائية التموينية والزراعية والحيوانية. وفق “أخبار 24”.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلو وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، هيئة التجارة الخارجية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، صندوق التنمية الزراعية، المؤسسة العامة للحبوب.

لاستعراض وفرة السلع الغذائية الأساسية.. “الفضلي” يرأس اجتماعاً بمشاركة وزير “التجارة”

جديد المحليات
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