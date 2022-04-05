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جديد المحليات > القوات البحرية تخرّج دورة الفرد الأساسي بمدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة
05/04/2022   10:34 م

القوات البحرية تخرّج دورة الفرد الأساسي بمدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة

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حضر قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، حفل تخريج دورة الفرد الأساسي رقم 1 في مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة بميناء راس الغار العسكري بالأسطول الشرقي، وذلك نيابة عن قائد القوات البحرية.

واستُهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة العميد البحري الركن أمين بن هلال الرويلي كلمة بهذه المناسبة، عقبها بدأ الاستعراض العسكري.

وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج العامة للخريجين، حيث تشرف الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين بتسلم جوائزهم من قائد الأسطول الشرقي.

القوات البحرية تخرج دورة الفرد الأساسي بمدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة

القوات البحرية تخرج دورة الفرد الأساسي بمدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة

وفق “أخبار 24”.

القوات البحرية تخرّج دورة الفرد الأساسي بمدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة

جديد المحليات
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