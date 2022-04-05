حذرت من شراء مجهول المصدر.. “الغذاء والدواء” تقدم نصائح مهمة لاستخدام السواك بشكل آمن

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتأكد من مصدر السواك قبل استخدامه، وذلك لتجنب الأنواع الملوثة والمتعفنة.
وأوضحت أن أعواد السواك هي الأجزاء المخصصة من جذور أو سيقان أو أغصان النباتات والأشجار والتي تُستخدم بغرض تنظيف وتعطير الفم والأسنان، مبينة أشهر النباتات التي يؤخذ منها، وهي الأراك والنيم والبشام.
وأشارت إلى أنه لضمان استخدام آمن للسواك يجب توخي الحذر عند شراء منتج السواك بالابتعاد عن المصادر المجهولة، لأنها قد تكون ملوثة أو من جذور أشجار غير صالحة للاستخدام أو متعفنة أو قد يتم نقعها بمواد مجهولة لتعطي طعما لاذعا.
وأكدت أهمية النظافة والغسل الجيد قبل الاستخدام بقص شعيرات السواك في كل مرة يتم استخدامه فيها، وتجنب وضعه في الجيب مكشوفا ومعرضا للأوساخ. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأهمية شراء السواك المغلف بطريقة التفريغ الهوائي وفي حافظة معقمة ومغلقة جيداً مدوناً عليها تاريخ الصلاحية للحفاظ عليه من التعرض لمصادر التلوث.
وحذرت الهيئة من شراء المنتجات ذات الادعاءات الطبية، مثل استخدام السواك كعلاج لتسوس الأسنان أو أمراض اللثة، لأنه يُعد وسيلة تنظيف ووقاية فقط.