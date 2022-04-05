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جديد المناطق > سفير مجلس التعاون باليمن: مشاورات الرياض عنوانها “الوفاق” وهدفنا رسم خارطة طريق يمنية – يمنية
05/04/2022   10:31 م

سفير مجلس التعاون باليمن: مشاورات الرياض عنوانها “الوفاق” وهدفنا رسم خارطة طريق يمنية – يمنية

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أكد سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، سرحان المنيخر، وجود عنوان واحد للمشاورات اليمنية – اليمنية في الرياض وهو “الوفاق”.

وأوضح السفير “المنيخر” أن الباب مفتوح لمشاركة جميع اليمنيين بلا استثناء في مفاوضات السلام، لافتا إلى أن مشاورات الرياض تهدف لرسم خارطة طريق يمنية – يمنية.

وأعرب عن مشاطرته لأبناء الشعب اليمني التفاؤل لكونهم يعولون على ممثليهم في المشاورات، مؤكدا أن جميع الأطراف في المشاورات اليمنية متوافقة على الاستقرار. وفق “أخبار 24”.-

وشدد على أن اليمنيين وحدهم سيقررون مستقبلهم، وأن دول مجلس التعاون لن تتخلى عن اليمن.

سفير مجلس التعاون باليمن: مشاورات الرياض عنوانها “الوفاق” وهدفنا رسم خارطة طريق يمنية – يمنية

جديد المناطق
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