سفير مجلس التعاون باليمن: مشاورات الرياض عنوانها “الوفاق” وهدفنا رسم خارطة طريق يمنية – يمنية

أكد سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، سرحان المنيخر، وجود عنوان واحد للمشاورات اليمنية – اليمنية في الرياض وهو “الوفاق”.
وأوضح السفير “المنيخر” أن الباب مفتوح لمشاركة جميع اليمنيين بلا استثناء في مفاوضات السلام، لافتا إلى أن مشاورات الرياض تهدف لرسم خارطة طريق يمنية – يمنية.
وأعرب عن مشاطرته لأبناء الشعب اليمني التفاؤل لكونهم يعولون على ممثليهم في المشاورات، مؤكدا أن جميع الأطراف في المشاورات اليمنية متوافقة على الاستقرار. وفق “أخبار 24”.-
وشدد على أن اليمنيين وحدهم سيقررون مستقبلهم، وأن دول مجلس التعاون لن تتخلى عن اليمن.
فيديو | سفير مجلس التعاون لدى #اليمن: هناك عنوان واحد للمشاورات اليمنية – اليمنية في الرياض وهو “الوفاق” #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/lRlLx2jkd6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2022
فيديو | سفير مجلس التعاون لدى #اليمن: أكثر من 1000مشارك في المشاورات اليمنية اليمنية في الرياض.. وجميعهم متفائلون بنجاح المشاورات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/vKIPItgt4h
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2022