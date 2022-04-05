نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بغرض زيادة الإنتاجية وتحسين السلالات.. “البيئة” تعتمد مختبر الجينوم
05/04/2022   10:33 م

بغرض زيادة الإنتاجية وتحسين السلالات.. “البيئة” تعتمد مختبر الجينوم

+ = -
651

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة رؤية مختبر الجينوم، التي تهدف إلى تنمية قطاع الثروة الحيوانية عن طريق التطور المستمر في التقنيات الحديثة المستخدمة في التحسين الوراثي لحيوانات التربية وزيادة الإنتاجية.

وأوضح وكيل الوزارة، أحمد العيادة، أن أهداف المختبر تتمثل في انتخاب أفضل الحيوانات التي تتميز بالصفات الإنتاجية العالية، والتنميط الجيني لحيوانات التربية باستخدام الشفرة الوراثية، وتحديد التباين للصفات الوراثية لتحسين الإنتاجية للمواشي المحلية، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات وراثية مرجعية للمربّين والباحثين ومشاريع الثروة الحيوانية.

وأكد أن المختبر يعمل على تنمية قطاع الثروة الحيوانية وزيادة دخل المربّين والمحافظة على صحة الحيوان والصحة العامة في المملكة، من خلال عدة مشاريع تستهدف فصائل حيوانية مختلفة، منها تصميم وتحليل الشفرة الوراثية في الإبل، ورفع إنتاجية الحليب في الأبقار، وتحسين أصول سلالات الضأن والماعز، وجينوم الخيل سعودي الأصل والمنشأ، والتنميط الجيني للمسببات المرضية.وفق “أخبار 24”.

ويُعدّ مختبر الجينوم عضوًا في المنظمة الدولية لوراثة الحيوان ISAG، وحاصلًا على شهادة الجودة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO 17025، ويضم نخبة من الكوادر الوطنية في مجال علم الوراثة والأحياء الجزيئية والدقيقة والمعلومات الحيوية.

بغرض زيادة الإنتاجية وتحسين السلالات.. “البيئة” تعتمد مختبر الجينوم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885205655.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.