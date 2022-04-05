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جديد المحليات > “الاستثمار” تطرح مشروع نظام الاستثمار لأخذ آراء العموم والجهات ذات العلاقة
05/04/2022   10:32 م

“الاستثمار” تطرح مشروع نظام الاستثمار لأخذ آراء العموم والجهات ذات العلاقة

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أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم (الثلاثاء)، عن طرحها مشروع نظام الاستثمار على منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، لأخذ آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من اليوم 4 / 9 / 1443هـ.

وتهدف الوزارة لاستطلاع المرئيات بهدف تطوير نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، وتحسين البيئة التنظيمية للاستثمار في المملكة وتعزيز تنافسيتها، ومواكبة المستجدات والمتغيرات في الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية الدولية المبرمة مع المملكة والأنظمة ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.

ودعت الوزارة العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى إبداء الملاحظات والمرئيات حيال مشروع النظام عبر منصة “استطلاع” من خلال هذا الرابط.

“الاستثمار” تطرح مشروع نظام الاستثمار لأخذ آراء العموم والجهات ذات العلاقة

جديد المحليات
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