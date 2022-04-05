أحدهم ظهر في فيديو يتعاطى المخدرات.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخرًا

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لتورطهم في جـرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يتعاطى مواد مخدرة في جدة، كما تم القبض على 7 أشخاص لارتكابهم جـرائم سـرقة 26 مركبة في الرياض، واستخدامها في تنفيذ كسر زجاج المركبات المتوقفة والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات.وفق “أخبار 24”.
وألقى الأمن القبض على مواطنين نفذا عملية سـطو على محل تجاري وسـلبا مبلغ 6 آلاف ريال وهربا باستخدام مركبة بلوحات مسـروقة في القصيم، كما قُبض على مواطنين في المنطقة نفسها، لارتكابهما جـرائم احتيال تمثلت في النصب على مربي الماشية بالشراء منهم مع وعدهم بالدفع لهم، وذلك بإيهامهم بتحويل مبلغ الشراء على حساباتهم البنكية.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/ng1HyyHFJC
— الأمن العام (@security_gov) April 5, 2022