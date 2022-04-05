سهلت تملك 55 ألف أسرة.. “البلدية والإسكان” تستعرض إنجازاتها بالإسكان خلال الربع الأول من 2022

استعرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إنجازاتها في قطاع الإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت أنه تم تسهيل تملك أكثر من 55 ألف أسرة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 بإجراءات إلكترونية ميسرة، وذلك وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن أعداد الأسر السعودية المستفيدة من برنامج “سكني” خلال الربع الماضي تجاوزت 46 ألف أسرة، فيما سجّلت أعداد الأسر التي سكنت منازلها بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج أكثر من 55 ألف أسرة جديدة، وذلك ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية ميسرة.
وأشارت إلى أنه تم إصدار نحو 48 ألف شهادة تصرفات عقارية للمسكن الأول عبر موقع وتطبيق “سكني”، ليصل إجماليها إلى أكثر من 654 ألف شهادة، كما سهّلت منصة “سكني” إصدار عقود إلكترونية لأكثر من 10 آلاف أرض سكنية بزيادة 219% مقارنةً بالربع السابق.
وأضافت أن “سكني” وقّع أكثر من 1600 عقد للدعم العيني، والذي أُطلق خلال الربع الماضي على منصة “سكني” بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية في مشاريع البيع على الخارطة، وذلك ضمن الخيارات والخدمات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لمستفيديه من الأسر السعودية.
وواصل برنامج الإسكان التنموي تسليم الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في عدد من مدن ومناطق المملكة، فيما أصدر برنامج البناء المستدام أكثر من 921 شهادة وتقريرا لخدمات جودة تنفيذ البناء، كما تم تأهيل أكثر من 70 مطورًا عقاريًا وإصدار 30 رخصة للمشاريع السكنية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.
كما أصدر برنامج “الأراضي البيضاء” فواتير الدورة السادسة للرسوم في الرياض وجدة وحاضرة الدمام، ليصل إجمالي الفواتير الصادرة منذ بداية البرنامج إلى أكثر من 8300 فاتورة في جميع المدن المطبق فيها الرسوم، والأراضي المسجلة لمساحة تصل إلى أكثر من 500 مليون متر مربع، وصرف أكثر من 2.2 مليار ريال في تطوير البنية التحتية ضمن أكثر من 80 مشروعًا سكنيًا.
وتجاوزت مساحات الوحدات المُفرزة ضمن برنامج فَرز الوحدات العقارية لأكثر من 6.5 مليون متر مربع، كما سجّل برنامج “مُلاك” خلال الربع الماضي 2975 جمعية بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب الملكية المشتركة، ليتجاوز إجمالي أعداد جمعيات المُلاك المُسجلة 20 ألف جمعية. وفق “أخبار 24”.
وسجّل برنامج إيجار توثيق أكثر من 510 آلاف عقد إيجار سكني وتجاري، منها 370 ألف عقد إيجار سكني، بزيادة تجاوزت 20% عن الربع السابق، وذلك ضمن جهود البرنامج لتنظيم قطاع الإيجار وحفظ حقوق، كما أطلق “إيجار” خدمات “المؤشر الإيجاري”، و”السلوك الإيجاري”، و”الاستلام والتسليم”.