مران التعاون لمباراة الدحيل: تدريبات لياقية مُكثفة.. وغياب “هوساوي” و”هزازي”

كثّف فريق التعاون، مساء يوم أمس (الثلاثاء)، تدريباته تحت قيادة المدير الفني الهولندي جون فان دين بروم؛ استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.
وبدأ الفريق تدريباته بعمليات التسخين وتدريبات لياقية مُكثفة ثم قسّم المدرب لاعبيه لثلاث مجموعات للعب الكرة من لمسة واحدة، ثم طبق المدرب عددًا من الجمل التكتيكية خلال مناورة بين اللاعبين.
وشهد المران غياب معتز هوساوي؛ لشعوره بإجهاد في العضلة الضامة كما غاب اللاعب سليمان هزازي لشعوره بآلام في العضلة الضامة أيضًا نتيجة الإصابة التي تعرض لها أثناء معسكر المنتخب. وفق “أخبار 24”.