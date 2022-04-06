نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > مران التعاون لمباراة الدحيل: تدريبات لياقية مُكثفة.. وغياب “هوساوي” و”هزازي”
06/04/2022   10:07 ص

مران التعاون لمباراة الدحيل: تدريبات لياقية مُكثفة.. وغياب “هوساوي” و”هزازي”

+ = -
911

كثّف فريق التعاون، مساء يوم أمس (الثلاثاء)، تدريباته تحت قيادة المدير الفني الهولندي جون فان دين بروم؛ استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

وبدأ الفريق تدريباته بعمليات التسخين وتدريبات لياقية مُكثفة ثم قسّم المدرب لاعبيه لثلاث مجموعات للعب الكرة من لمسة واحدة، ثم طبق المدرب عددًا من الجمل التكتيكية خلال مناورة بين اللاعبين.

وشهد المران غياب معتز هوساوي؛ لشعوره بإجهاد في العضلة الضامة كما غاب اللاعب سليمان هزازي لشعوره بآلام في العضلة الضامة أيضًا نتيجة الإصابة التي تعرض لها أثناء معسكر المنتخب. وفق “أخبار 24”.

مران التعاون لمباراة الدحيل: تدريبات لياقية مُكثفة.. وغياب “هوساوي” و”هزازي”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885205690.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.