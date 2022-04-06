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رياضة > مران الفيصلي: تدريبات بدنية وترفيهية.. و”روسي” يواصل التأهيل
06/04/2022   10:06 ص

مران الفيصلي: تدريبات بدنية وترفيهية.. و”روسي” يواصل التأهيل

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أدى فريق الفيصلي، تدريباته مساء يوم أمس (الثلاثاء) على استاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر تحت قيادة المدير الفني مارينوس أوزونيدس؛ استعدادًا لخوض منافسات مجموعته في دوري أبطال آسيا.

وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب بعض التمارين البدنية باستخدام الكرة تحت إشراف مدرب اللياقة نيكولاس جياغكو، ثم فرض المدير الفني تدريبات فنية خفيفة اتسمت بالطابع الترفيهي لعدم إرهاق اللاعبين قبل أن يختُتم المران بتمارين الإطالة. وفق “أخبار 24”.

وواصل اللاعب إيقور روسي برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب على أن يبدأ الدخول في التمارين الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة وفق البرنامج المعد له من قبل الجهاز الطبي.

مران الفيصلي: تدريبات بدنية وترفيهية.. و”روسي” يواصل التأهيل

رياضة
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