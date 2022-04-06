المسحل: سعداء باستضافة دوري أبطال آسيا.. وأرحب بفرق منطقة الغرب

أبدى رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، سعادته باستضافة المملكة لمنافسات النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال آسيا.
وغردّ المسحل، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الأربعاء)، قائلاً: “سعداء باستضافتنا لمنافسات دوري أبطال آسيا، وبهذه المناسبة أرحب بفرق منطقة غرب آسيا المشاركة في النسخة الحالية متمنيًا لهم منافسة مميزة وإقامة طيبة في وطننا الغالي الذي تلقى فيه الرياضة اهتمامًا كبيرًا من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة ودعم سمو وزير الرياضة”. وفق “أخبار 24”.
وسيُقام لأول مرة في تاريخ دوري أبطال آسيا، دور المجموعات بنظام التجمع في 4 مدن من بلد واحد؛ حيث تستضيف الرياض وجدة والدمام وبريدة مباريات منطقة الغرب خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل.
سعداء باستضافتنا لمنافسات #دوري_أبطال_آسيا .
وبهذه المناسبة أرحب بفرق منطقة غرب آسيا المشاركة في النسخة الحالية متمنيًا لهم منافسة مميزة وإقامة طيبة في وطننا الغالي 🇸🇦 الذي تلقى فيه الرياضة اهتمامًا كبيرا من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة ودعم سمو وزير الرياضة. https://t.co/Xm69Sy8eIP
— ياسر المسحل (@Yalmisehal) April 5, 2022