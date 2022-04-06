“حمدالله إلى أمريكا”.. الكشف عن وجهات إجازة لاعبي “الاتحاد” خلال فترة التوقف

كشفت مصادر عن الوجهات التي سيقضي بها اللاعبون الأجانب بصفوف نادي الاتحاد إجازتهم خلال فترة التوقف الجارية.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن الرباعي البرازيلي مارسيلو غروهي، رومارينيو، إيغور كورنادو وبرونو هنريكي فضلوا قضاء الإجازة خارج مدينة جدة، فيما غادر المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسافر البرتغالي أندريه فيليبي إلى دبي.
وحصل لاعبو الاتحاد على إجازة تبدأ اليوم (الثلاثاء) على أن تنتهي يوم (السبت) المقبل ليلتحقوا بالتدريبات يوم (الأحد)؛ استعدادًا للبرنامج التحضيري أثناء فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.