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رياضة > الكشف عن موعد إقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء
06/04/2022   10:07 ص

الكشف عن موعد إقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موعد إقامة نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري (2021-2022)، بين فريق الهلال ونظيره الفيحاء.

وقالت المصادر، وفقا لـ”الجزيرة”، إن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سيقام في منتصف شهر مايو المقبل، وعلى أثر ذلك ستقوم لجنة المسابقات بإعادة جدولة الجولات الأخيرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما لم يتم تحديد مكان إقامة النهائي.

وتأهل فريق الهلال إلى نهائي بطولة كأس الملك، بعد الفوز على نظيره الشباب بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تأهل الفيحاء بعدما عبر نظيره الاتحاد بهدف دون رد.

الكشف عن موعد إقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء

رياضة
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