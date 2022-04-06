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جديد المناطق > بالصور.. “أمانة المنطقة الشرقية” تستعرض ملامح إنشاء محافظة البيضاء المستحدثة
06/04/2022   6:21 م

بالصور.. “أمانة المنطقة الشرقية” تستعرض ملامح إنشاء محافظة البيضاء المستحدثة

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استعرضت أمانة المنطقة الشرقية أبرز ملامح إنشاء محافظة البيضاء المستحدثة، والتي تضم بعض الأجزاء الواقعة غرب طريق دول مجلس التعاون “أبو حدريه”.

وأوضحت أن المحافظة المستحدثة يحدها شرقًا الدمام والقطيف، ومن الغرب محافظة بقيق، وشمالًا محافظة الجبيل، كما أنها تمتد على مساحة 1278 كيلومترا مربعا.

وأكدت أن النطاق الإشرافي لها يشتمل على عدد من الأحياء التابعة في السابق لغرب الدمام، مثل حي ضاحية الملك فهد، وحي الأمانة، وحي الأنوار، وحي الشروق، وحي الفرسان، وحي المطار، وحي الهضبة، وحي المها، وحي الإسكان الشمالي، وجزء من حي العروبة.

وتضم محافظة البيضاء عددًا من المواقع المهمة والأنشطة الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى 13 مخططًا سكنيًا بإجمالي مساحة يقدر بأكثر من 771 كيلومترا مربعا، و17 مخططًا تجاريًا، و6 مخططات تضم خدمات ومرافق، ومخططا صناعيا ومستودعات، فيما تضم المحافظة 20 مخطط منطقة أعمال وتجارة.

البيضاء

 

البيضاء

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “أمانة المنطقة الشرقية” تستعرض ملامح إنشاء محافظة البيضاء المستحدثة

جديد المناطق
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