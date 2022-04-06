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جديد المحليات > تدشين منصة مطار الملك خالد الدولي الرقمية الحديثة “أفق”.. وهذه مميزاتها
06/04/2022   6:21 م

تدشين منصة مطار الملك خالد الدولي الرقمية الحديثة “أفق”.. وهذه مميزاتها

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دشّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، منصة مطار الملك خالد الدولي الرقمية الحديثة “أفق”.

وتتميز هذه المنصة بنظام إدارة موارد المطار الذي يمكن الفرق التشغيلية من التحكم تلقائيًا وجدولة أصول المطار التي تشمل مواقف الطائرات، ومنصات تسجيل الركاب، وبوابات صعود الركاب، وسيور الأمتعة.

وتحظى المنصة بنظام عرض معلومات الرحلات (FIDS) الذي يوفر بيانات دقيقة ويستعرض معلومات الرحلات بشكل دقيق ومتزامن مع التغييرات الفورية لحالة الرحلات.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن ذلك يأتي ضمن جهود شركة مطارات الرياض لرفع مستويات الكفاءة التشغيلية واستدامة العمليات وتعزيز تجربة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي.

تدشين منصة مطار الملك خالد الدولي الرقمية الحديثة “أفق”.. وهذه مميزاتها

جديد المحليات
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