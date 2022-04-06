“السوق المالية” تحقق المركز الأول بين الجهات الحكومية في جائزة أفضل بيئة عمل 2022

حققت هيئة السوق المالية المركز الأول في جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى الجهات الحكومية، وجاءت في المركز الخامس على مستوى مؤسسات القطاعين العام والخاص لعام 2022.
وأكد وكيل الهيئة للموارد المؤسسية في هيئة السوق المالية، عبدالله بن عبدالقادر شيبة الحمد، أن هذا المركز يجسد مدى تفاني الهيئة في تطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية نحو خلق بيئة عمل تنافسية لجميع منسوبيها.
ويعكس التقييم المتقدم لهيئة السوق المالية تطبيقها لأفضل المعايير والممارسات في مجال التطوير التنظيمي التي تؤدي بدورها إلى تحسين بيئة العمل ومستوى إنتاجية الموظفين، وتوفيرها فرصًا متنوعة للتطوير الشخصي لمنسوبيها من خلال حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة التطويرية، أبرزها برامج التدريب القصيرة الداخلية والخارجية، والتدوير الوظيفي، وبرامج الشهادات المهنية المعتمدة وغيرها.وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الجائزة التي تنظمها شركة Great Place to Work بهدف التعريف بأفضل بيئات العمل في المنشآت المحلية التي تملك القدرة على استقطاب، وتطوير المواهب مع التركيز على الكوادر الوطنية من الشباب، وتمكين المرأة السعودية وتعزيز الفاعلية في سوق العمل.