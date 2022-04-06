“الإحصاء”: زيادة استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في مساكن المملكة في 2021

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء زيادة استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في مساكن المملكة لعام 2021.
وأشارت الهيئة، في نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية لعام 2021، أن نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء في المملكة وصلت إلى 100%، مضيفة أن 99.33% من المساكن متصلة بمصدر شبكة الكهرباء العامة، و 0.55% من المساكن متصلة بمصدر الشبكة الخاصة.
وأضافت أن نسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء باستخدام المولد الخاص كمصدر للكهرباء بلغت 0.11%، بينما وصلت نسبة استخدام المساكن للطاقة الشمسية إلى 2.02% موزعة على جميع مناطق المملكة.
وأكدت أن 63.94% من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن، بينما 57.55% من الأسر ترغب في إنفاق بعض المال لاستخدام أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية.
وأشارت إلى أن 52.42% من الأسر في المملكة ترغب باستخدام الطاقة الشمسية في المسكن وأن نسبة المساكن في المملكة التي يوجد بها عزل حراري قد بلغت 35.25%.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حجم الاستهلاك الكلي للقطاع المنزلي لاستخدام الوقود ارتفع في جميع مناطق المملكة مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث استحوذت مادة الغاز على النصيب الأكبر من إجمالي الوقود في القطاع المنزلي، بينما كان حجم مادة الديزل الأقل من حجم الاستهلاك الكلي للوقود لعام 2021م.