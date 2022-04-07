شاهد.. غرفة العمليات والمراقبة بالحرم تعمل على مدار الساعة لسلامة ضيوف الرحمن

تعمل غرفة العمليات والمراقبة التلفزيونية بالمسجد الحرام على مدار الساعة لحفظ أمن وسلامة الحرم وقاصديه.
وترتبط الغرفة بكاميرات تغطي كامل الحرم ومداخله ومخارجه لمتابعة كثافة حركة المصلين والزوار والمعتمرين، وتوجيه القيادة الميدانية للتعامل معها بما يضمن سلامة الجميع.
كما ترصد الملاحظات التي تأتيها من الميدان والعمل على معالجتها والتعامل معها، إلى جانب رصد الحالات الأمنية.
من جهته أوضح قائد مركز عمليات المسجد الحرام المقدم محمد الزهراني، أنهم يعملون على خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أمنهم، ويسعون على تطبيق خطة هذا العام المتعلقة بأمن الحرم. وفق “أخبار 24”.
غرفة العمليات والمراقبة التلفزيونية بالمسجد الحرام، لحفظ أمن وسلامة الحرم وقاصديه.#معتمرون_آمنون pic.twitter.com/qoVJrmKAkJ
— الأمن العام (@security_gov) April 6, 2022