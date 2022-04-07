مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقتَـي الرياض ومكة يستقبل 1.5 مليون مكالمة خلال شعبان

كشف مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة عن تلقيه نحو 1.5 مليون اتصالٍ خلال شهر شعبان الماضي، وذلك ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص والإجابة عن الاستفسارات.
وأوضح أن المكالمات الواردة تنوعت بين بلاغات عن حـوادث مرورية وحرائق واستفسار، إضافةً إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.
وأضاف أن عدد البلاغات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة بلغت نحو 639 ألفًا، وفي منطقة الرياض نحو 821 ألفًا.
وأشار إلى أن المركز يعمل به كادر متخصص للتعامل مع المكالمات كافة، بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة. وفق “أخبار 24”.