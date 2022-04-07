تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية غدًا

تستضيف المملكة يوم غد (الخميس) في مدينة جدة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برئاسة وزير المالية العماني للجلسة المشتركة، وحضور وزراء المالية والاقتصاد العرب.
كما يشارك في الاجتماعات رؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظو المصارف المركزية العربية، ومديرو مؤسسات التمويل العربية، وممثلون عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخبراء والمختصون في المجالين المالي والاقتصادي.
وتعد هذه الاجتماعات منصة عربية رائدة يتم خلالها مناقشة أبرز الموضوعات المالية والاقتصادية وتقييم الإنجازات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة على الساحتين الإقليمية والدولية وأثره على الاقتصادات العربية، إلى جانب الدور الرائد للهيئات المالية العربية كبنية مؤسسية لإرساء دعائم العمل العربي المشترك.
وقال وزير المالية محمد الجدعان: “تتطلع المملكة إلى استضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وهي فرصة مناسبة لاستعراض نتائج أعمال المؤسسات للعام الماضي، وتقييم ما أنجز، واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور المؤسسات في تقوية أواصر التعاون بين البلدان العربية”. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنّ الهيئات المالية العربية تعقـد اجتماعاتها في فصل الربيع من كل عام، ويتم خلالها اسـتعراض أداء كل هيئة والموضوعات المطروحة على جـول أعمالها، كما تؤدي الهيئات دورًا مهامًا في توفير التمويل اللازم لمشاريع تنموية ودعم موازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة، إلى جانب المساهمة في تمويل المشروعات التنموية في الدول ذات الاحتياج.