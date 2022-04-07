“البيئة” تطلق عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأربعاء)، عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة.
وشملت الخدمات المطلقة إلغاء تصريح “نحَّال”، وإصدار تراخيص إنتاج وتكرير زيت الزيتون إلكترونيًا، وتراخيص المختبرات البيطرية، إضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع صندوق التنمية الزراعية.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق هذه الخدمات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية يأتي ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، في إطار جهودها المتواصلة لتمكين التحول الرقمي.
وأكدت أن خدمة إلغاء تصريح “نحَّال” ستُمكّن المستفيدين من إلغاء تصريح نحَّال (مزاولة مهنة) الخاص بهم إلكترونيًا، بما يهدف إلى تقليل الوقت والجهد على النحَّالين، كما أن خدمة إصدار تراخيص إنتاج وتكرير زيت الزيتون إلكترونيًا ستُمكّن قطاع الأعمال أو الأفراد من استخراج التراخيص إلكترونيًا. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن خدمة تراخيص المختبرات البيطرية ستُمكِّن قطاع الأعمال من استخراج تراخيص المختبرات البيطرية من خلال بوابة “نما” للخدمات الإلكترونية، مؤكدة أن تفعيل الربط الإلكتروني مع صندوق التنمية الزراعية يستهدف التحقق من العلاقة الافتراضية لصاحب المشروع في تراخيص المشاريع الزراعية.