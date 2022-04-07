“الصناعة” تصدر 100 رخصة تعدينية في فبراير الماضي.. والرياض تستحوذ على النصيب الأكبر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 100 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير الماضي، وكانت الحصة الأكبر منها لتراخيص محاجر مواد البناء.
وأوضحت الوزارة أن محاجر مواد البناء استأثرت بـ 92 رخصة و4 رخص كشف، و4 فائضة، ليصل عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى 2169 رخصة، تتصدرها مواد البناء بـ 1327 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 639 رخصة.
واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من الرخص التعدينية في القطاع بـ 447 رخصة، تليها مكة المكرمة بـ 390 ثم الشرقية بـ 330 ثم المدينة المنورة بـ 253 رخصة.
يذكر أن هناك 6 أنواع من الرخص حسب نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، وهي الاستطلاع والصالحة لمدة عامين، وكشف جميع أنواع المعادن وصالحة لمدة 5 أعوام، ورخصة محجر مواد البناء ومدتها 10 أعوام. وفق “أخبار 24”.
كما تتضمن رخصة الأغراض العامة وهي مرتبطة بالتعدين أو المنجم الصغير، ورخص الاستغلال التي لا تتجاوز 30 عاما، ورخصة منجم صغير ولا تزيد مدتها على 20 عاما.