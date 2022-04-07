الرئيس التنفيذي لـ”إحسان” يكشف حجم التبرعات اليومية في رمضان.. وهكذا يتتبع المتبرعون أموالهم

كشف الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، إبراهيم الحسيني، حجم التبرعات اليومية للمنصة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن حجم التبرعات اليومية لمنصة “إحسان” يصل إلى 10 ملايين ريال، متوقعًا أن تساهم الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري، والتي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، في زيادة حجم التبرعات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن آلية إحاطة المتبرعين بمصير أموالهم تتم بشفافية واضحة، فبمجرد اكتمال المبلغ من خلال التبرع، سواء عن طريق منصة “فُرجت” أو غيرها، يتم تنفيذ الغرض من التبرع، سواء بإطلاق سراح سجين أو دفع فواتير الكهرباء أو غيرهما.
#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي لمنصة #إحسان إبراهيم الحسيني: 10 ملايين ريال حجم التبرعات اليومي في رمضان عبر “إحسان”@EhsanSA #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري pic.twitter.com/SzOD2ZgbZL
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 6, 2022
#نشرة_الرابعة | كيف تتم آلية إحاطة المتبرعين بمصير أموالهم؟ الرئيس التنفيذي لمنصة #إحسان إبراهيم الحسيني يجيب@EhsanSA#الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري pic.twitter.com/Faebmr7axG
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 6, 2022