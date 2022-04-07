توقيع اتفاقية شراكة بين “مدارك” ودار “نوماد” البريطانية

أبرمت شركة “مدارك” للنشر والتوزيع، أمس (الأربعاء)، اتفاقية شراكة مع دار “نوماد” البريطانية، لتعزيز النشر المشترك والتوزيع لإصداراتها في المملكة المتحدة والقارة الأوروبية.
وتهدف الاتفاقية التي وقعت على هامش معرض لندن للكتاب، إلى زيادة نطاق التوزيع من خلال نشر إصدارات الشركتين في الشرق الوسط والقارة الأوروبية، إلى جانب ترجمة الأعمال النوعية إلى اللغتين الإنجليزية والعربية، وزيادة الانتشار للطرفين، وتقديم مشاريع ثقافية نوعية مشتركة، ووقع الاتفاقية عن شركة مدارك للنشر والتوزيع الرئيس التنفيذي خالد العتيق، ومؤسس “نوماد” للنشر ماكس سكوت. وفق “أخبار 24”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مدارك للنشر والتوزيع خالد العتيق إن الاتفاقية تستهدف أسواقًا جديدة تتميز بجودة المنتج المعرفي والثقافي، والتعرف على الحضارات عبر خط الترجمة “مزون” الذي بدأ قبل عدة سنوات وترجم أكثر من 100 عنوان إلى اللغة العربية، من 11 لغة مختلفة.