شاهد.. وزيرا الموارد البشرية والشؤون القروية يشاركان في إفطار جماعي لكبار السن بالرياض

نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حفل إفطار جماعي بمقر دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، شارك فيه الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ونائب وزير الموارد البشرية ماجد الغانمي.
وأكد المهندس الراجحي خلال مخاطبته الحضور بحفل الإفطار اهتمام الوزارة وحرصها على دمج نزلاء الدار من المسنين في المجتمع، خاصة في هذه الأيام من الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن الاهتمام بكبار السن والعناية بهم سمة أصيلة في المجتمع السعودي.
وقال إن من أهداف الوزارة دعم الخدمات المقدمة لكبار السن لرفع جودة الحياة، ومشيراً إلى أن الوزارة تعمل على افتتاح 5 وحدات نموذجية لكبار السن بتقديم نموذج عمل اجتماعي واستثماري يشمل خدمات الأندية الاجتماعية والرعاية النهارية، بالإضافة إلى تفعيل بطاقات خاصة لكبار السن توفر لهم العديد من المميزات.
وتبادل الوزراء خلال الإفطار الأحاديث مع المسنين عن ذكريات الماضي وعادات الإفطار قديماً، كما تم خلال الحفل تنظيم عدد من البرامج والفعاليات الترويحية المصاحبة التي شارك فيها عدد من المهتمين والناشطين الاجتماعيين. وفق “أخبار 24”.
وتفقد الراجحي مرافق الدار والخدمات المقدمة لكبار السن، ووقف على آلية سير العمل فيها، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة النزلاء بما يكفل لهم العيش الكريم، وبما يسهم في ترسية قواعد استقرار المجتمع وتنميته وحفظ أمنه واقتصاده.
تشرفت اليوم بزيارة كبار المجتمع والإفطار معهم بحضور معالي أخي @majedhogail وضيوفهم الأعزاء، أرجو من الله لهم دوام الصحة والعافية.
وأشكر زملائي في دار الرعاية على جهدهم غير المستغرب، فالاهتمام والعناية بكبير السن سمة أصيلة في مجتمعنا، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. pic.twitter.com/eXKDrWVzI2
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 6, 2022