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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. ولي العهد يصل المدينة المنورة
07/04/2022   2:28 م

بالفيديو والصور.. ولي العهد يصل المدينة المنورة

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وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم (الخميس)، إلى المدينة المنورة.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، كل من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

ووصل برفقة ولي العهد، كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز،ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وعدد من الوزراء.وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يصل المدينة المنورة

ولي العهد يصل المدينة المنورة

ولي العهد يصل المدينة المنورة

ولي العهد يصل المدينة المنورة

بالفيديو والصور.. ولي العهد يصل المدينة المنورة

جديد المحليات
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