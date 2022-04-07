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جديد المحليات > ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني.. ويؤكد دعم المملكة للمجلس
07/04/2022   2:28 م

ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني.. ويؤكد دعم المملكة للمجلس

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس.

وعبر ولي العهد عن دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية، متمنياً أن تكون المرحلة القادمة مختلفة؛ لما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع.

وأكد ولي العهد حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار في البلد الشقيق.

وحضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر. وفق “أخبار 24”.

#فيديو_واس: سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس.#واس pic.twitter.com/0HSNSJnuoD

— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 7, 2022

ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني

ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني.. ويؤكد دعم المملكة للمجلس

جديد المحليات
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