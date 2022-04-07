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جديد المحليات > تنوعت بين السجن والغرامة والترحيل.. “الجوازات” تصدر أكثر من 13 ألف قرار إداري خلال شهر شعبان
07/04/2022   2:25 م

تنوعت بين السجن والغرامة والترحيل.. “الجوازات” تصدر أكثر من 13 ألف قرار إداري خلال شهر شعبان

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أعلنت المديرية العامة للجوازات أن لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، أصدرت 13.6 ألف قرار إداري خلال شهر شعبان 1443 هـ.

وأوضحت المديرية أن القرارات صدرت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مبينة أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وشددت على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. وفق “أخبار 24”.

تنوعت بين السجن والغرامة والترحيل.. “الجوازات” تصدر أكثر من 13 ألف قرار إداري خلال شهر شعبان

جديد المحليات
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