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رياضة > “الفيصلي” يستعد لـ “الوحدات” الأردني بمحاضرة فيديو وتمارين تكتيكية
07/04/2022   2:25 م

“الفيصلي” يستعد لـ “الوحدات” الأردني بمحاضرة فيديو وتمارين تكتيكية

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أجرى فريق الفيصلي، يوم أمس (الأربعاء)، مرانه الرئيسي؛ استعدادًا لمواجهة الوحدات الأردني ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا2022.

وعقد المدير الفني محاضرة فنية عبر تقنية الفيديو راجع فيها العديد من الحالات الفنية في اللقاءات السابقة، ثم انطلقت التدريبات على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر بتمارين بدنية متنوعة تحت إشراف مدرب اللياقة نيكولاس جياغكو.

وفرض المدير الفني مارينوس أوزونيدس تمارين تكتيكية عبر عدة محطات قبل أن يجري مناورة عمد من خلالها على تطبيق الاستراتيجية التي سيخوض بها اللقاء. وفق “أخبار 24”.

“الفيصلي” يستعد لـ “الوحدات” الأردني بمحاضرة فيديو وتمارين تكتيكية

رياضة
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