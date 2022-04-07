وفد من وزارة الرياضة التونسية يزور النادي الأهلي

زار وفد من وزارة الشباب والرياضة التونسية، مقر النادي الأهلي، مساء يوم أمس (الأربعاء) ضمن عقد اجتماع اللجنة الفنية السعودية التونسية والتوقيع على البرنامج التنفيذي من الجانبين خلال الفترة من 19 مارس وحتى 4 أبريل.
وأشار الأهلي، عبر بيان صادر اليوم (الخميس)، إلى أنه كان في استقبال الوفد التونسي، نائب رئيس مجلس إدارته، محمد الديني، فيما مثّل الجانب التونسي رئيس ديوان وزارة الشباب والرياضة شكري بن حسن، والمدير العام للمصالح المشتركة عبدالمنعم الشعافي والمدير العام للشباب، عبدالخالق الزاهي ورئيس مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية فاروق المؤدب ووكيل مدير الإدارة العامة للرياضة، سهام الدبابي. وفق “أخبار 24”.
وقام الوفد خلال الزيارة بجولة ميدانية على منشآت ومرافق النادي قبل أن يتم تبادل الدروع التذكارية بين النادي والوفد التونسي.