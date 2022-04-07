مستجدات كورونا.. ارتفاع في الإصابات الجديدة والحالات الحرجة.. وانخفاض الوفيات وزيادة حالات التعافي

أظهرت الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في المملكة، ارتفاع الإصابات الجديدة مسجلة 114 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بارتفاع قدره 6 حالات عن يوم أمس.
وأوضحت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، حدوث ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة حيث دخلت 4 حالات جديدة للعناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 88 حالة.
وارتفع عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس حيث تم تسجيل 303 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 736316 حالة من أصل 751518 إصابة بالفيروس.
وأبان التقرير أن حالات الوفاة تراجعت مقارنة بيوم أمس، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9054 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.
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