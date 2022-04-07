80 ألف رأس من الضأن جاهزة للشحن.. السودان يعلن استئناف صادر المواشي الحية إلى المملكة

أعلن السودان، استئناف صادر المواشي الحية إلى المملكة العربية السعودية، بعد تجديد البروتوكول بين وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في مجال الاشتراطات الصحية.
وقال الدكتور الأمير جعفر وكيل وزارة الثروة الحيوانية في بيان أمس (الأربعاء) إنه تم بدء شحن الضأن المعد للصادر إلى المملكة من مراكز في عدد من الولايات.
وأوضح أن الإجراءات الصحية التي اتخذتها الوزارة كانت مقنعة للجانب السعودي فيما يتصل بضمان صحة الحيوان ومكافحة الأمراض، وإجراء المسوحات الوبائية وتنفيذ الاستراتيجيات لمكافحة الأمراض ذات التأثير على الصادر والعابرة للحدود.
وأكد أن صادرات المواشي الحية إلى المملكة السعودية تتواصل مع صادر اللحوم الذي يصدر يوميا عبر مطار الخرطوم والموانئ. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الوزارة أنه تم ترحيل نحو 80 ألف رأس من الضأن من المراكز والمحاجر في السودان الى محجر سواكن النهائي توطئة لشحنها إلى ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.