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جديد المحليات > “الشؤون البلدية” تُطلق حزمة من الخدمات المساندة لتحسين خدمات الرخص التجارية عبر “بلدي”
07/04/2022   2:32 م

“الشؤون البلدية” تُطلق حزمة من الخدمات المساندة لتحسين خدمات الرخص التجارية عبر “بلدي”

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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حزمة من الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر منصتها الرقمية “بلدي”، بهدف تحسين تجربة العملاء في مجال الرّخص التجارية وممارسة أنشطتهم بمرونة أكبر دون تأخير في تقديم الطلبات.

وأوضحت الوزارة ، أن الخدمات المساندة للرّخص التجارية تشمل ،خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية، واعتماد إضافة رخصة قديمة، والاعتراض على إيقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، بالإضافة إلى الاعتراض على إلغاء الرخصة التجارية.

وأشارت إلى أن جميع الخدمات المساندة للرّخص التجارية يتم تقديمها للعملاء عبر منصة “بلدي”، إذ يمكن الاستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الأمانات والبلديات. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن منصة “بلدي” الرقمية حققت عددًا من المنجزات خلال عام 2021، إذ استقبلت أكثر من 3 ملايين طلب خدمة لنحو مليوني مستخدم، وذلك من خلال أكثر من 124 خدمة تقدمها المنصة تلبي أكثر من 80% من الاحتياج الرقمي لعملاء القطاع البلدي.

"الشؤون البلدية" تُحسن من خدمات الرخص التجارية عبر "بلدي"

“الشؤون البلدية” تُطلق حزمة من الخدمات المساندة لتحسين خدمات الرخص التجارية عبر “بلدي”

جديد المحليات
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