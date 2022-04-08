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جديد المحليات > ​”الغذاء والدواء” تحذِّر من منتج “كيندر سربرايز” لاحتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا
08/04/2022   3:40 ص

​”الغذاء والدواء” تحذِّر من منتج “كيندر سربرايز” لاحتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا

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حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تشغيلتين لمنتج شوكولاتة “كيندر سربرايز” للعلامة التجارية كيندر من إنتاج دولة بلجيكا، وذلك بسبب احتمالية تلوثهما ببكتيريا السالمونيلا.

وأوضحت الهيئة أن مركز الإنذار السريع تلقى بلاغًا عن تلوث منتج شوكولاتة “كيندر سربرايز” بأرقام تشغيلات تشمل (L004L03— و L005L03-AD) بتاريخ انتهاء 1102022م، مؤكدةً أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج بالتشغيلات المحذر منها.

ونوهت إلى أن الأغذية الملوثة ببكتيريا “السالمونيلا” تسبب في أغلب الحالات الحمى والصداع والقيء، والغثيان، وتشنجات البطن، والإسهال. وفق “أخبار 24”.

وأوصت المستهلكين بتجنُّبِ استهلاك هذا المنتج، والتخلص مما لديهم منه؛ حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع.

​”الغذاء والدواء” تحذِّر من منتج “كيندر سربرايز” لاحتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا

جديد المحليات
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