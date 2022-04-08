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رياضة > بالفيديو والصور.. التعاون يفوز على الدحيل القطري بثنائية.. ويحصد النقاط الـ3 الأولى في دوري أبطال آسيا
08/04/2022   3:40 ص

بالفيديو والصور.. التعاون يفوز على الدحيل القطري بثنائية.. ويحصد النقاط الـ3 الأولى في دوري أبطال آسيا

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حقق نادي التعاون فوزًا غاليًا على حساب نظيره الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ودخل نادي التعاون المباراة بتشكيل مكون من: ” معتز البقعاوي، يزيد البكر، ريان الموسى، كريستيان لوينداما، سعد بالعبيد، طارق عبدالله، ميدران، فهد الرشيدي، سميحان النابت، حسن العمري، تاوامبا”.

فيما لعب الدحيل القطري بالتشكيل التالي: ” صلاح زكريا، محمد علاء، توبي، بسام الراوي، ادميلسون، المعز، بوضيف، ساسي، عبدالرحمن، سلطان، نام تاي”.

وتقدم البرازيلي ادميلسون بالهدف الأول لنادي الدحيل القطري مبكرصا، عند الدقيقة السابعة من الشوط الأول للمباراة.

ونجح الكاميروني لياندر تاوامبا في تسجيل هدف التعادل لصالح نادي التعاون، عند الدقيقة “11” من عمر شوط اللقاء الأول.

وحرم القائم المهاجم الكاميروني من تسجيل الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، الذي شهد هجوم متبادل بين الفريقين.

وقدم تاوامبا تمريرة حاسمة لزميله الإسباني ألفارو ميدران في الدقيقة “87” سجل من خلالها هدف الفوز القاتل لنادي التعاون. وفق “أخبار 24”.

وأنقذ حارس مرمى نادي التعاون، معتز البقعاوي فريقه من هدف قاتل لنادي الدحيل عند الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز بات رصيد نادي التعاون 3 نقاط متساويًا مع سباهان الإيراني، فيما يتواجد باختاكور الأوزبكي والدحيل القطري بدون نقاط، بعد الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

التعاون

التعاون

التعاون

بالفيديو والصور.. التعاون يفوز على الدحيل القطري بثنائية.. ويحصد النقاط الـ3 الأولى في دوري أبطال آسيا

رياضة
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