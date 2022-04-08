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رياضة > الفيصلي في أبطال آسيا.. وافد جديد يسعى لكتابة تاريخ قاري
08/04/2022   3:40 ص

الفيصلي في أبطال آسيا.. وافد جديد يسعى لكتابة تاريخ قاري

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في ليلة السابع والعشرين من شهر مايو من العام الماضي 2021، كتب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، سطرا جديدا في تاريخ النادي، بعدما حقق إنجازا بتحقيقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على التعاون آنذاك بثلاثية مقابل هدفين، على استاد الملك فهد الدولي.

وتقمص محترف الفيصلي، اللاعب الرأس أخضري، جوليو تافاريس، دور البطل بعدما أحرز “هاتريك” لمصلحة فريقه، ليقوده للتتويج بالبطولة للمرة الأولى، ليكون ذلك الإنجاز الأبرز في تاريخ الفريق والذي أهله للتواجد بمسابقة دوري الأبطال في النسخة الجارية 2022.

ويتطلع الفيصلي الذي يترأسه فهد المدلج، مع الإشراقة الأولى له في دوري أبطال آسيا، لتحقيق ظهور مميز في المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً فرق السد القطري، والوحدات الأردني، وناساف كارشي الأوزبكي. ويمثل الفيصلي المملكة في هذه النسخة إلى جانب فرق الهلال والشباب والتعاون.

اسم له تاريخ

تأسس الفيصلي وجاء اسمه تيمنا باسم الملك فيصل، ويقع في مدينة حرمة بمحافظة المجمعة شمال العاصمة الرياض ويلعب مبارياته على أرضه في استاد مدينة المجمعة الرياضية، وهو ملعب يتسع لسبعة آلاف متفرج.

النادي الفيصلي السعودي&#39;s tweet - &quot;6-📷 #الفيصلي بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين #أغلى_الكؤوس #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين &quot; - Trendsmap

الإنجاز الأكبر

صعد الفريق الملقب بـ”العنابي” إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم (2010 – 2011)، لتبدأ رحلة الفريق في مسار تصاعدي في كل عام حتى وصولهم إلى المركز الخامس موسم 2020 وصولًا إلى إنجازه الأبرز المتمثل بلقب كأس الملك العام الماضي. وفق “أخبار 24”.

وافد جديد

ويعتبر فريق الفيصلي أحد الفرق الوافدة حديثاً في مسابقة دوري أبطال آسيا هذا العام إلى جانب كل من مومباي سيتي الهندي وأهال التركماني وملبورن سيتي الأسترالي، حيث يطمح إلى ظهور مثالي في الحدث الكروي المنتظر.

مشواره في دوري المحترفين

يحارب الفيصلي على أكثر من جبهة، في بالإضافة إلى مهمته الأولى قارياً، حيث يسعى للهروب من المراكز المتأخرة في الدوري والمؤدية إلى الهبوط، وهي مهام يتطلع، المدير الفني الجديد، المدرب اليوناني مارينوس أوزونيديس، لتحقيقها بنجاح مع الفريق.

وحقَّق الفيصلي، فوزًا على نظيره الفتح بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جريدة الرياض | الفيصلي بطلاً لأغلى الكؤوس

وبهذه النتيجة يتواجد الفريق العنابي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، بـ28 نقطة من 25 مباراة، ويسعى الفريق بعد انتهاء منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال، لتحقيق الفوز في المباريات المتبقية له في دوري المحترفين حيث يواجه في آخر 5 مباريات بالبطولة المحلية كلاً من (أبها، الشباب، الاتفاق، الطائي، الهلال).

نجوم لهم دور

يضم الفيصلي لاعبين رئيسيين سيكون لهم دور في البطولة القارية مع الفريق، حيث سجل مهاجم الرأس الأخضر خوليو تافاريس 8 أهداف حتى الآن هذا الموسم، بعد أن كان سجل 15 هدفًا في الموسم الماضي، بينما نجح حارس المرمى أحمد الكسار البالغ من العمر 30 عامًا في الحفاظ على نظافة شباكه (8) مرات حتى الآن، وحصل على جائزة “أفضل حارس مرمى” في الدوري عن شهر نوفمبر.

مارينوس أوزونيديس

وأبدى المدير الفني اليوناني مارينوس، سعادته بالمشاركة لأول مرة في دوري أبطال آسيا مع الفيصلي؛ مضيفا بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوحدات الأردني: “سأختار الأسماء الأنسب من اللاعبين الأجانب للمشاركة وسنواجه فريق الوحدات الذي يفوقنا خبرة في المشاركة، جميع اللاعبين يبحثون عن المشاركة في هذه البطولة وسأحاول المداورة بين اللاعبين الأجانب وأتمنى أن يتفهم اللاعبون قراراتي وسأحاول تكوين فريق ممتاز بهدف الإصرار والفوز”.

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مصطفى ملائكة

وقال حارس مرمى الفيصلي، مصطفى ملائكة، إن زملاءه لديهم الشغف والرغبة في الوصول للدور الثاني من النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا. موضحا: “نمتلك لاعبين بجودة عالية ونمتلك لاعبين خاضوا التجربة في البطولة مع أندية أخرى، وكل لاعب بلا شك يبحث عن نجاح تجربته ونبحث عن صنع منجز جديد لهذا النادي”.

الفيصلي في أبطال آسيا.. وافد جديد يسعى لكتابة تاريخ قاري

رياضة
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