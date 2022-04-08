حسن العمري: واجهتنا ظروف صعبة.. وحققنا الأهم

أعرب لاعب نادي التعاون، حسن العمري عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه على نظيره الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف.
وأكد العمري عقب اللقاء، أن فريقه واجه ظروف صعبة خلال مواجهة الدحيل، ولكنه حقق الأهم بالفوز بنتيجة المباراة.
وأضاف العمري انه لايهتم بتسجيل الأهداف على قدر تحقيق مصلحة الفريق والظفر بالنقاط الثلاث.
وحقق نادي التعاون فوزًا غاليًا على حساب نظيره الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.
وبهذا الفوز بات رصيد نادي التعاون 3 نقاط متساويًا مع سباهان الإيراني، فيما يتواجد باختاكور الأوزبكي والدحيل القطري بدون نقاط، بعد الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.