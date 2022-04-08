فوزي لقجع: حمدالله يعاني من غرور مفرط

تحدث رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع عن إمكانية عودة مهاجم نادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله لمنتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2022.
وقال رئيس الاتحاد المغربي في تصريحات نشرها موقع “soccer212”: “حمد الله يعاني من غرور مفرط وسنعمل على عودته هو وآخرين، للوصول إلى أفضل توليفة للمنتخب في المونديال”.
وأضاف لقجع: “الموهبة وحدها لا تكفي، ولكني لن ألومه أبدًا على أي شيء فهو لاعب مغربي مميز وكنت دائم التواصل معه”. وفق “أخبار 24”.
ويغيب حمدالله عن صفوف المنتخب المغربي منذ منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.