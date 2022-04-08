وزير الرياضة يوجه رسالة للفرق المشاركة في مجموعات دوري أبطال آسيا

وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة إلى الأندية المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022 وتستضيف المملكة مبارياتها.
وكتب الأمير عبدالعزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يسرني الترحيب بجميع الفرق الآسيوية المشاركة في مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف وزير الرياضة: “أمنياتي بالتوفيق لممثلينا في هذه البطولة للوصول إلى مراحل متقدمة بإذن الله”.
وتمثل أندية الهلال والشباب والفيصلي والتعاون، أندية المملكة في منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا.
يسرني الترحيب بجميع الفرق الآسيوية المشاركة في مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية 🇸🇦
وأمنياتي بالتوفيق لممثلينا في هذه البطولة للوصول إلى مراحل متقدمة بإذن الله 🇸🇦
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) April 7, 2022