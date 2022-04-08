نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير التجارة: حريصون على معالجة التحديات المُتعلقة بالمخزون الغذائي جراء الأزمة الأوكرانية
08/04/2022   3:46 ص

وزير التجارة: حريصون على معالجة التحديات المُتعلقة بالمخزون الغذائي جراء الأزمة الأوكرانية

+ = -
872

قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، إن الجهات الحكومية حريصة على معالجة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص والمرتبطة بسلاسل الإمداد والمخزون الغذائي من المواد الأساسية في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل عقدتها وزارة التجارة أمس (الخميس)، لمناقشة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية والمحلية، وتأثيرها على المنتجات والسلع وتكاليف الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.

وشارك في الورشة 12 جهة حكومية واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى ممثلي أكبر 70 شركة عاملة في قطاع الأغذية والجملة والتجزئة. وفق”أخبار 24″.

وزير التجارة: حريصون على معالجة التحديات المُتعلقة بالمخزون الغذائي جراء الأزمة الأوكرانية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885205985.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.