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جديد المحليات > “زكاتي” توفر خيارات السداد السريعة لإيصال الزكوات لمستفيدي الضمان الاجتماعي
08/04/2022   3:46 ص

“زكاتي” توفر خيارات السداد السريعة لإيصال الزكوات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، أن خدمة “زكاتي” التي أتاحتها مع حلول شهر رمضان المبارك توفر خيارات السداد السريعة والآمنة والموثوقة لدى البنوك، بهدف إيصال الزكوات لمستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتشمل الخدمات التي تتيحها خيارات تطبيق “زكاتي” خدمات “سداد” و”Apple Pay”؛ مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة ومنها: “الأُسر الأشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات”، إلى جانب فئات أخرى يُمكن اختيارها من خلال خاصية اختيار الحالة المتاحة في التطبيق. وفق”أخبار 24”.

كما يتيح التطبيق إمكانية اختيار المنطقة، وإمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، وإصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي استفاد منها مستحقُّو الضمان الاجتماعي عبر خدمة زكاتي نحو 300 مليون ريال.

“زكاتي” توفر خيارات السداد السريعة لإيصال الزكوات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

جديد المحليات
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