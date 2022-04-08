“الشؤون البلدية”: 100 ريال غرامة لكل متر من الأراضي الفضاء “غير المسورة” اعتباراً من يوليو المقبل

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن عدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء بعد الأول من يوليو المقبل يعرض المالك للغرامات والجزاءات الواردة في لائحة المخالفات البلدية.
وأوضحت الوزارة أن تسوير الأراضي الفضاء إلزامي، مبينة أن تكلفة المخالفة 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرر في حال عدم الالتزام بالتسوير.
وكانت الوزارة قد دعت ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار ترخيص التسوير عبر منصة “بلدي”، وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك مطلع يوليو المقبل.
وتستهدف الوزارة من التسوير توحيد مظهر الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.
وفق “أخبار 24”.