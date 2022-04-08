شاهد .. فرحة عائلة في بنغلاديش بمنزل مقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة

أدخل فريق تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة، الفرحة على عدد من اللاجئين في مخيمات مشروع إيواء الروهينجا في بنغلاديش، بعد تسليمهم منزلًا يليق بحياة الإنسان.
وأعربت العائلة، خلال حديثها في برنامج “إنسان” المذاع على قناة “السعودية”، عن سعادتها بتسلُّم البيت الجديد المبني على هيئة العمارة في بنغلاديش، بعد أن سكنت كوخًا لـمدة 5 سنوات.
وكانت العائلة التي يبلغ عددها 4 أفراد، تسكن المخيم منذ 5 سنوات، بعدما غادرت أراكان، وتوجهوا سيرًا على الأقدام إلى المخيم وهي الرحلة التي استغرقت أسبوعين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هذه العائلة هربت من الاضطهاد الذي يعاني منه مسلمو الروهينجا في أراكان، والذي تمثل في حرق بيت هذه العائلة، وإطلاق الرصاص عليهم عند الفرار.
#انسان_على_السعودية | تابع فرحة هذه العائلة بالمنزل الجديد المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة. @fayez_malki#قناة_السعودية pic.twitter.com/8SHPo0mHXK
— قناة السعودية (@saudiatv) April 8, 2022