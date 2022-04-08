مستجدات كورونا.. تراجع في الإصابات الجديدة .. واستقرار معدل الوفيات وحالات التعافي

أظهرت الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في المملكة، انخفاض الإصابات الجديدة مسجلة 104 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 10 حالات عن يوم أمس.
وأوضحت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، استقرار منحنى الحالات الحرجة حيث دخلت 4 حالات جديدة للعناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 88 حالة.
وانخفض عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس مقارنة بيوم أمس حيث تم تسجيل 299 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 736615 حالة من أصل 751622 إصابة بالفيروس.
وأبان التقرير أن استقرار معدل حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9055 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.