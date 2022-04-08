طقس اليوم.. عاصفة ترابية بسرعة رياح تتجاوز الـ45 كم/ساعة في منطقتين ورياح نشطة على المدينة وتبوك

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الأجزاء الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف اليوم (الجمعة) عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 45 كم/ساعة؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس إنه يتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، فيما تسود سماء غائمة جزئيًا على أجزاء من تلك المناطق.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي؛ جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.