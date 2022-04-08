بالصور.. وزراء المالية والاقتصاد العرب يزورون “جدة التاريخية”

زار وزراء المالية والاقتصاد العرب والوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تستضيفها المملكة، المنطقة التاريخية بمحافظة جدة، وذلك ضمن برنامج الزيارة لبعض المرافق التاريخية بالمملكة.
واطلع الوفد خلال زيارته لبعض المواقع بالمنطقة، على التراث المعماري المتميز للمباني، والرواشين التي تزينها، والأسواق القديمة والمساجد التاريخية التي لا تزال تحتفظ بهويتها وقيمتها وسماتها التراثية.
واستمع الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية، إلى شرح عن مشروع إعادة تطوير أحياء جدة التاريخية، والتي ستكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية.
وفق “أخبار 24”.