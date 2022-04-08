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جديد المحليات > بالفيديو.. ولي العهد يستقبل العلماء وجمعاً من المواطنين في قصر طيبة بالمدينة المنورة
08/04/2022   2:19 م

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل العلماء وجمعاً من المواطنين في قصر طيبة بالمدينة المنورة

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر طيبة بالمدينة المنورة، العلماء وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.

وأنصت الجميع في بداية الاستقبال لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي العهد.

وحضر الاستقبال أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وكذلك وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وأصحاب المعالي الوزراء.

ولي العهد يستقبل العلماء وجمعاً من المواطنين في قصر طيبة بالمدينة المنورة (فيديو وصور)

ولي العهد يستقبل العلماء وجمعاً من المواطنين في قصر طيبة بالمدينة المنورة (فيديو وصور)

ولي العهد يستقبل العلماء وجمعاً من المواطنين في قصر طيبة بالمدينة المنورة (فيديو وصور)

ولي العهد يستقبل العلماء وجمعاً من المواطنين في قصر طيبة بالمدينة المنورة (فيديو وصور)

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل العلماء وجمعاً من المواطنين في قصر طيبة بالمدينة المنورة

جديد المحليات
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