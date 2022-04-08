بالفيديو.. ولي العهد يستقبل العلماء وجمعاً من المواطنين في قصر طيبة بالمدينة المنورة

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر طيبة بالمدينة المنورة، العلماء وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.
وأنصت الجميع في بداية الاستقبال لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي العهد.
وحضر الاستقبال أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وكذلك وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وأصحاب المعالي الوزراء.
#فيديو| سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر طيبة بالمدينة المنورة اليوم أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه – رعاه الله -.#ولي_العهد_في_المدينة_المنورة#واس pic.twitter.com/RbrIGIXNDt
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 8, 2022
وفق “أخبار 24”.