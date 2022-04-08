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جديد المحليات > بالصور.. “السديس” يدشن المنبر الجديد للحرم المكي
08/04/2022   5:04 م

بالصور.. “السديس” يدشن المنبر الجديد للحرم المكي

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة، والذي وافق عددا من الاعتبارات المهمة التي تحاكي روحانية المسجد الحرام.

وذكر وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية، محمد بن سليمان الوقداني، أن الحلة الجديدة لمنبر المسجد الحرام رُوعي في تصميمها وإخراجها الفلسفة المعمارية للعناصر المختلفة في جنبات وأروقة المسجد الحرام.

وأفاد بأن المنبر صُمم بارتفاع بلغ 3.4 متر وعرض 1.20 مترا، كما أُخذ في الاعتبار كافة الجوانب التشغيلية والتقنية والهندسية من بنية تحتيه للصوتيات، وآليات لعمليات التنقل وغيرها.

يذكر أن المنبر الجديد امتاز بتحقيق التباين والتمازج بين الصلابة والشفافية من خلال تطعيم جنبات مجسمه بمادة الزجاج بأسلوب وتصميم معاصر منطلق من عمق العمارة الحديثة.

كما أن تصميمه مستوحى من معالم رئيسية وعناصر جمالية متفرقة على جنبات وأروقة المسجد الحرام ومنها: أهلة المآذن وعلامات لفظ الجلالة على الأقواس الرخامية المطلة على الكعبة المشرفة، وزخارف مستوحاة من رواق الحرم القديم.

"السديس" يدشن المنبر الجديد للحرم المكي

وفق”أخبار 24″.

بالصور.. “السديس” يدشن المنبر الجديد للحرم المكي

جديد المحليات
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