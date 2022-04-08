“الغذاء والدواء” : لم نرصد إصابات ناتجة من “بيضة كيندر”.. وجار سحب المنتج القادم من بلجيكا فقط

قال رئيس مركز الإنذار السريع في الهيئة العامة للغذاء والدواء، سعد العنيق، إن الهيئة تقوم حاليا بالتأكد من خلو الأسواق المحلية من منتج “بيضة كيندر” الذي صدر بشأنه تحذير لاحتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا.
وأكد “العنيق”، خلال حديثه في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن التحذير صدر فقط بشأن “بيضة كيندر” المنتجة في بلجيكا فقط ، وبأرقام تشغيلات تشمل (L004L03— و L005L03-AD) بتاريخ انتهاء 1102022م.
وأضاف أن الكثير من منتجات الكندر هي مستوردة من دول أخرى مثل الهند وبولندا، مؤكدًا أن باقي منتجات “كيندر” لم يصدر بشأنها أي تحذير.
ولفت إلى أن الهيئة لم ترصد أي إصابة بـ “بكتيريا السالمونيلا” جراء تناول هذا المنتج، مشيرا إلى أن هناك أعراضا تظهر على من تناول المنتج المحذر منه ومنها الحمى. وفق”أخبار 24″.
يذكر أن هيئة الغذاء والدواء حثت يوم أمس (الخميس) المستهلكين على تجنُّبِ استهلاك منتج “بيضة كيندر” المُصَنَّعِ في دولة بلجيكا للتشغيلات المحددة، والتخلص مما لديهم منه؛حفاظاً على صحتهم.
فيديو | رئيس مركز الإنذار السريع في #الغذاء_والدواء لـ #برنامج_120:
“بيضة كيندر” الملوثة مصدرها #بلجيكا فقط وباقي منتجات “كيندر” سليمة ولم نرصد أي إصابة بـ “بكتيريا السالمونيلا” pic.twitter.com/5dDKzzGpMI
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 8, 2022