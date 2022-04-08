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جديد المحليات > الحملة الوطنية للعمل الخيري تنطلق اليوم للعام الثاني على التوالي
08/04/2022   5:04 م

الحملة الوطنية للعمل الخيري تنطلق اليوم للعام الثاني على التوالي

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تنطلق، مساء اليوم (الجمعة)، الحملة الوطنية للعمل الخيري في نُسختها الثانية، التي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامتها لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يتم نقل وقائع الحملة الوطنية للعمل الخيري على الهواء مباشرةً ابتداءً من الساعة الحادية عشرة مساءً، من خلال استوديوهات قناة “الإخبارية”، بربط مُباشر من مقر الحملة في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

وكانت الحملة الأولى في رمضان المنصرم قد حظيت بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مما ساهم في تحفيز مختلف شرائح المجتمع من أفراد ومانحين وجهات من القطاعين الخاص وغير الربحي على تقديم تبرّعاتهم عبر منصّة “إحسان للعمل الخيري”.

وبلغ ما استقبلته من تبرعات ما يزيد عن مليار و400 مليون ريال سعودي بإجمالي عمليات تبرع تزيد على 21 مليون عملية، عادت بالنفع على أكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة.

وتحظى منصة إحسان بمُتابعة لجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية، ولجنة شرعية أيضًا، تعمل على التحقق من سير عمل المنصة وفق حوكمة قوية ومحكمة ساهمت في رفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري. وفق”أخبار 24″.

يذكر أنه يمكن للمتبرعين تقديم تبرّعاتهم على مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000، بالإضافة إلى تطبيق وموقع منصة “إحسان للعمل الخيري“.

الحملة الوطنية للعمل الخيري تنطلق اليوم للعام الثاني على التوالي

جديد المحليات
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